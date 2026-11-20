Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında bir evde yapılan aramada, 57 bin boş makaron, 12 bin dolu makaron, 138 kilogram açık kıyılmış tütün, 4 sigara sarma makinesi ve 2 kompresör ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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