Operasyon kapsamında bir evde yapılan aramada, 57 bin boş makaron, 12 bin dolu makaron, 138 kilogram açık kıyılmış tütün, 4 sigara sarma makinesi ve 2 kompresör ele geçirildi.

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