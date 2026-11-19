Alkollü sürücü hafif ticari araçla sulama kanalına devrildi
ESKİŞEHİR'de Ahmet M.B., hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araçla, boş sulama kanalına devrildi. Kazayı yara almadan atlatan ve yapılan kontrolde 1.83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 26 bin lira ceza uygulandı.
ESKİŞEHİR’de Ahmet M.B., hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araçla, boş sulama kanalına devrildi. Kazayı yara almadan atlatan ve yapılan kontrolde 1.83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 26 bin lira ceza uygulandı.
Kaza, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet M.B. idaresindeki 26 AKR 169 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına devrildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Ahmet M.B., araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 1.83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ahmet M.B.’ye 26 bin lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.
Kazayla ilgili başlatılan sürüyor.
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