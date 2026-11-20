Özel Ümit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, hamilelikte bazı besinlerin düşük yaptığı yönündeki yaygın inanışlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Arslan, hurma, maydanoz ve ananas gibi besinlerin doğrudan düşük ya da doğuma neden olduğuna ilişkin bilimsel olarak kanıtlanmış bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Halk arasında hurma, maydanoz ve ananas gibi bazı besinlerin gebelikte sancıyı artırdığı ya da düşüğe neden olduğu yönünde algılar bulunduğunu belirten Op. Dr. Melih Arslan, bu konuda bilimsel kaynaklarda doğrudan bir bilgi olmadığını ifade etti. Arslan, "Bu bizim kitaplarımızda, yazan bir bilgi değil. Direkt şu besin sancıyı artırır, doğumu veya düşüğe neden olur diye bir bilgi yok. Keşke böyle bir besin olsa da böyle gün aşırımlarında, ilerlemeyen eylemlerde kullansak, daha çabuk doğumu gerçekleştirsek. Ama evet, hafif bir oksitosin artışına neden olmakta. Her şeyin dengeli tüketilmesi, kararında tüketilmesi bir zarar oluşturmaz" dedi.

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Gebelikte bazı besinlere dikkat edilmeli

Gebelik döneminde dikkat edilmesi gereken bazı besin ve ürünler bulunduğunu belirten Arslan, özellikle A vitamininin ilk trimesterda yüksek dozda alınmasının bebek açısından tehlikeli ve toksik olabileceğini söyledi. Et ve et ürünleri konusunda da uyarılarda bulunan Arslan, özellikle sakatat türü etlerin tüketilmesini çok önermediklerini belirterek çiğ etten uzak durulması gerektiğini ifade etti. Arslan, "İyi pişmiş etler tüketilmeli. Bunu da parasiter enfeksiyonlar açısından öneriyoruz. Çünkü çiğ etten kapılabilecek bir toksoplazma gibi parasiter enfeksiyonlar bebeğin gelişimi üzerine olumsuz etki etmektedir" diye konuştu.

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Dip balıkları ve kabuklu deniz canlılarına uyarı

Dip balıkları ve kabuklu deniz canlılarının ağır metal içermesi nedeniyle gebelikte tüketilmesini önermediklerini belirten Arslan, daha çok yüzey balıklarının tercih edilmesini tavsiye etti. Yeşillik tüketimi öncesinde de temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Arslan, "Yeşillik tüketiminden önce mutlaka bir sirkeli suyla bekletilerek temizliğinin yapılmasını yine parasiter enfeksiyonlardan kaçınılması için önermekteyiz" ifadelerini kullandı.