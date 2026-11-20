AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yenidoğan bebekler için hazırlanan hediye paketleri, Konya kültür turları ve askere gidecek gençlere yönelik asker paketleriyle Eskişehirlilerin hayatlarının her döneminde yanlarında olmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık bir yıldır sürdürdükleri Yeni Doğan Paketi uygulaması kapsamında Eskişehir'de dünyaya gelen bebeklerin ailelerini ziyaret ettiklerini belirtti.

İlçe teşkilatları ve kadın kolları aracılığıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelere battaniye, zıbın, biberon seti ve bebek bezi gibi temel ihtiyaçların bulunduğu paketlerin ulaştırıldığını ifade eden Hatipoğlu, ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarının da iletildiğini kaydetti.

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Konya kültür turlarına da değinen Hatipoğlu, hemşehrilerinden gelen yoğun talep üzerine haftada iki gün düzenlenen seferlerin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç güne çıkarıldığına dikkati çekti.

Hatipoğlu, yaklaşık iki aydır vatani görevini yapmak üzere askere gidecek Eskişehirli gençler için de özel olarak hazırlanan asker paketlerini ulaştırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu şehrin evlatları bizim evlatlarımızdır. Nereye giderlerse gitsinler Eskişehir'in selamı da duası da onlarla birliktedir. Doğumda bir ailenin sevincine ortak olmak da hemşerilerimizi kültürümüzün ve manevi değerlerimizin izinde buluşturmak da vatani görevine giden bir evladımızı dualarla uğurlamak da bizim için aynı gönül bağının parçalarıdır. Çünkü biz siyaseti yalnızca kürsülerde değil hemşerilerimizin sevincinde, heyecanında, hayatın her alanında yanlarında olarak görüyoruz. Yenidoğan paketlerimizle, Konya kültür turlarımızla, asker ocağına uğurladığımız evlatlarımıza hazırladığımız hediyelerimizle Eskişehir'imizin her hanesine, her gönlüne dokunmaya gayret ediyoruz. Eskişehir bizim büyük ailemiz. Bu ailenin her ferdinin yanında olmaya devam edeceğiz. Durmak yok, hizmete devam."