Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi tarafından Seyitgazi'de hayata geçirilen Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi (ÇİDEM), üreticilere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım İçin Toprak Sağlığı Eğitimi"nde Çiftelerli üreticilere toprağın korunması, verimliliğin artırılması ve bilinçli tarım uygulamaları konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin tarımsal üretimi güçlendirmek, çiftçilerin bilgi ve donanımını artırmak amacıyla hizmete açtığı Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi (ÇİDEM), eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Açıldığı günden bu yana pek çok eğitime ev sahipliği yapan merkezde son olarak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Seyitgazi Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliğiyle "Sürdürülebilir Tarım İçin Toprak Sağlığı Eğitimi" gerçekleştirildi. Ziraat Mühendisi Hasan Çakıllı tarafından verilen eğitime Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve Çifteler ilçesinden gelen üreticiler katıldı. Eğitimde; toprak sağlığı ve verimliliği, organik madde yönetimi, toprak analizi, bilinçli gübreleme, bitki besin elementleri, doğru sulama teknikleri ve sürdürülebilir toprak yönetimi uygulamaları ele alındı.

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Üreticilerin soruları yanıtlandı

Eğitim boyunca üreticilerin tarımsal faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlar da değerlendirilirken, katılımcıların soruları yanıtlandı ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Toprak kaynaklarının korunması, tarımsal verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli paylaşımlar yapıldı.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de eğitime ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Topraklarımızın korunması, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamaları üzerine çiftçilerimizle önemli bilgiler paylaştık. Eğitimimize katkı sunan Hasan Çakıllı'ya ve katılım sağlayan tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, toprağımıza ve üreticimize destek olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Üreticilere bitki besin desteği

Eğitimin sonunda, bitki beslemede mikro besin elementlerinin önemine dikkat çekmek ve bilinçli gübreleme uygulamalarını desteklemek amacıyla üreticilere mikro bitki besin maddeleri karışımı dağıtıldı.