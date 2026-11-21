Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir Yurtları tarafından düzenlenen programa, İl Sağlık Müdürlüğü eğiticisi Psikolog Süleyman Baran Döğer katıldı. Eğitimde öğrencilere etkili ve sağlıklı iletişim becerileri hakkında bilgi verildi.

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