Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan gençler, İlçe Müftüsü Abdurrahman Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Günyüzü İlçe Müftülüğü'nde gerçekleşen buluşmada Müftü Kılıç, kendisini ziyarete gelen gençleri makamında ağırladı. Gençlerle bir araya gelerek çeşitli konularda sohbet eden Kılıç, gençlerin eğitim durumları ve gündelik yaşamları hakkında bilgi aldı.

Gençlerin gerçekleştirdiği ziyaretten ve gösterdikleri ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden İlçe Müftüsü Abdurrahman Kılıç, nazik ziyaretleri için gençlere teşekkür ederek eğitim ve hayat yolculuklarında başarılar diledi.