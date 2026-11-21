Günyüzü'nde gençlerden İlçe Müftüsü Abdurrahman Kılıç'a ziyaret
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan gençler, İlçe Müftüsü Abdurrahman Kılıç'ı makamında ziyaret etti.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan gençler, İlçe Müftüsü Abdurrahman Kılıç'ı makamında ziyaret etti.
Günyüzü İlçe Müftülüğü'nde gerçekleşen buluşmada Müftü Kılıç, kendisini ziyarete gelen gençleri makamında ağırladı. Gençlerle bir araya gelerek çeşitli konularda sohbet eden Kılıç, gençlerin eğitim durumları ve gündelik yaşamları hakkında bilgi aldı.
Gençlerin gerçekleştirdiği ziyaretten ve gösterdikleri ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden İlçe Müftüsü Abdurrahman Kılıç, nazik ziyaretleri için gençlere teşekkür ederek eğitim ve hayat yolculuklarında başarılar diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.