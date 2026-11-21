Eskişehir'de hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
A.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu Gökbahçe Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan İ.D, N.D, E.D. ve M.D. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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