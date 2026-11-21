Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Eskişehir Şubesince burs desteği sağlanan üniversite öğrencisi genç kadınların iş hayatına hazırlanmasına katkıda bulunmak amacıyla Kariyer Akademisi düzenlendi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Pusula Destek Çemberi'nin hibe desteğiyle gerçekleştirilen akademi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Ayşe Ünlüce'nin katılımıyla Ergin Orbey Sahnesi'nde başladı.

TÜKD Eskişehir Şube Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tunalıer, açılışta yaptığı konuşmada, derneğin 1949'dan, Eskişehir Şubesinin ise 1987'den bu yana kadınların eğitim hakkı ve toplumsal yaşama eşit katılımı için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

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Bursiyer öğrencilerin üniversite eğitimlerini tamamlamalarının yanı sıra iş hayatında da hak ettikleri yeri almalarını önemsediklerini ifade eden Tunalıer, genç kadınların karar mekanizmalarında söz sahibi olmalarını ve geleceğin liderleri arasında yer almalarını hedeflediklerini kaydetti.

Tunalıer, Kariyer Akademisi'nin genç kadınların iş yaşamında güçlendirilmesi ve kadın liderlerin sayısının artırılması açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "İş yaşamında ve yönetim kademelerinde daha fazla kadın görmek istiyorsak genç kadınları erken yaşta doğru bilgiyle, güçlü becerilerle ve özgüvenle donatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Programın ilk etapta TÜKD bursiyerlerine yönelik hazırlandığını bildiren Tunalıer, elde edilecek deneyimle akademinin ilerleyen dönemde daha fazla genç kadına ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

İki gün sürecek akademide zihinsel iyi oluş, 21. yüzyıl becerileri, sosyal sermaye, yapay zeka çağında kariyer planlaması, özgeçmiş hazırlama ve iş görüşmesi teknikleri gibi konular ele alınacak.

Programın sonunda öğrencilerin iş yaşamına daha donanımlı hazırlanmaları ve kariyer hedeflerini daha bilinçli belirlemeleri hedefleniyor.