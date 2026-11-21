Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Gemlik Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Gemlik Kitap Liman'nın açılışına katıldı.

'Sözcüklerin Rotası' temasıyla kapılarını açan etkinlikte kitapseverler, yazarlar ve edebiyat dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Başkan Ünlüce, kitaplarla büyüyen, okuyan, sorgulayan ve düşünen nesillerin Cumhuriyetin aydınlık geleceğinin en güçlü güvencesi olduğunu vurguladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Gemlik Kitap Limanı, Cius AVM'de gerçekleştirilen törenle kapılarını kitapseverlere açtı. Açılışta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Önceki dönem Başbakan Yardımcılarından Murat Karayalçın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayan etkinlik, farklı kuşaklardan yazarları ve okurları aynı çatı altında buluşturdu.

'Sözcüklerin Rotasi' temasıyla gerçekleştirilen Gemlik Kitap Limanı, söyleşiler, imza günleri, şiir dinletileri ve edebiyat buluşmalarıyla kültür ve sanat yaşamına katkı sunmayı amaçlıyor.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ünlüce, kitapların bireylerin ve toplumların gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Kitaplarla büyüyen, okuyan, sorgulayan ve düşünen nesiller, Cumhuriyetimizin aydınlık geleceğinin en güçlü güvencesidir." ifadelerini kullandı.

Gemlik'te düzenlenen kültür buluşmasında yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ünlüce, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'e, organizasyonda emeği geçen herkese ve kendilerini içtenlikle karşılayan Gemliklilere teşekkür etti.

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Kitapların ışığında aydınlanan, kültür ve sanatla zenginleşen kentler için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ünlüce, kültürel etkinliklerin kentler arasındaki dayanışmayı ve ortak üretimi güçlendirdiğine dikkat çekti.