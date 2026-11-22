Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak diş hekimlerinin gününü kutladı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, toplumun ağız ve diş sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin artırılması adına fedakârca çalışan diş hekimlerinin gününü tebrik etti.

"Çalışmalarında sağlık, başarı ve huzur diliyorum"

Doç. Dr. Bildirici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumumuzun ağız ve diş sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için büyük bir özveriyle görev yapan tüm diş hekimlerimizin 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nü içtenlikle kutluyor; çalışmalarında sağlık, başarı ve huzur diliyorum."