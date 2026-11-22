Eskişehir'de parkta bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Gündüz Ökçün Bulvarı üzerindeki bir parkta, iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda B.Y., aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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