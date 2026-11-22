Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yılmaz mesajında, Türkiye'de modern diş hekimliği eğitiminin temellerinin 1908 yılında kurulan Dişçi Mektebi Âlisi ile atıldığını hatırlatarak, bu anlamlı günün yıl dönümünü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı kutladığını belirtti.

"Diş hekimlerimiz, sağlık sistemimizin vazgeçilmez değerlerindendir"

Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ve yaşam kalitesinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bu bilinçle, toplum sağlığının korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve vatandaşlarımızın hayat kalitesinin yükseltilmesi için büyük bir emek ve özveriyle görev yapan diş hekimlerimiz, sağlık sistemimizin vazgeçilmez değerlerindendir" ifadelerini kullandı.

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Vali Yılmaz, insan sağlığına adanmış emekleri, mesleki birikimleri ve fedakâr çalışmalarıyla topluma değer katan tüm diş hekimlerine ve ağız ve diş sağlığı çalışanlarına teşekkür ederek meslek hayatlarında başarılar diledi.