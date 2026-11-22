Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe açık tutulurken, olayla ilgili Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığınca inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi'nde PolatlıSivrihisar kara yolunun 52'nci kilometresinde R.C. idaresindeki 34 VD 8776 plakalı araç,, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü R.C. ile araçta bulunan C.C., A.H.C. ve N.M.C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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