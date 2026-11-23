Eskişehir'de bir anda yanmaya başlayan traktör amatör kamera tarafından kaydedildi.

Mihalıççık ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan traktör amatör kamera tarafından kaydedildi. Alev alev yanan traktör sürücüsü aracının yanışını çaresizce izledi. Sürücünün canını son anda kurtardığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adeta kül olan traktör yandığı noktadan çekildi.