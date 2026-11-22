Kanlıkavak Parkı’nda 22 Kasım Pazar günü organize edilen Öğretmenler Günü Koşusu’na yoğun katılım sağlandı. Programa Millî Eğitim Bakanı Danışmanı Yusuf Yücel, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan ve Şube Müdürü Selahattin Yüzgeç katıldı. Sporun birleştirici gücüyle Öğretmenler Günü’nün kutlandığı etkinliğin sonunda koşuya katılan tüm sporculara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilerek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.

Eskişehir’de Öğretmenler Günü dolayısıyla Kanlıkavak Parkı’nda düzenlenen koşu, yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

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