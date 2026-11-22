Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen Sanat ve Kitap Günleri, ikinci gününde söyleşi ve imza etkinlikleriyle edebiyat tutkunlarını bir araya getirdi.

Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Kitapları, Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi iş birliğiyle 100. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin ikinci günü, yazar Seyfettin Araç’ın "Modern Türk Edebiyatında Yeni Tür Romancılık" başlıklı söyleşisiyle başladı. Araç, söyleşinin ardından kitaplarını okurları için imzaladı. Program, Halil Genç ve İsa Küçük’ün "Öykü" başlıklı söyleşisiyle devam etti. Öykü edebiyatının ele alındığı buluşmada yazarlar, katılımcılarla sohbet ederek eserlerini imzaladı.

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Etkinlikte saat 15.00’te Tolga Aydoğan "Atatürk’ün Çağdaşlaşma Adımları" başlıklı söyleşide konuşurken, günün bir diğer oturumunda ise Yüksel Işık "Yunus Emre" üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Gün boyunca devam eden imza günlerinde Eskişehirliler yazarlarla bir araya gelerek kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. Sanat ve Kitap Günleri, kentte edebiyat, sanat ve düşünce dünyasını buluşturan etkinliklerle tamamlandı.