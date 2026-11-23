Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, İspanya'daki Erasmus+ proje toplantısına katıldı
Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Erasmus+ Projesi kapsamında İspanya'nın Crdoba kentinde gerçekleştirilen ilk ulusötesi proje toplantısında yer aldı.
Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Erasmus+ Projesi kapsamında İspanya'nın Crdoba kentinde gerçekleştirilen ilk ulusötesi proje toplantısında yer aldı.
78 Ekim 2026 tarihlerinde PODERO T&R ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük program boyunca, proje ortakları kapsamlı değerlendirme ve ortak yenilik oturumları gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. Projenin yürütücü kuruluşu Performare'nin yanı sıra toplantıda; Türkiye'den Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, İspanya'dan Zaragoza Üniversitesi, Portekiz'den Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa ve İtalya'dan ITIS "S. Cannizzaro" Colleferro yer aldı. Katılımcı eğitim ve araştırma kurumları, program süresince yürütülen çalışmalarda aktif rol üstlendi.
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