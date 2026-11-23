Ulaşımın güvenli ve düzenli şekilde sürdürülmesi amacıyla yapılan uygulamalarda, yolcu taşıyan araçların belirlenen indirme ve bindirme noktalarına uyup uymadığı kontrol edildi. Belediye yetkilileri, vatandaşların ilçe servislerine ilişkin talep, öneri ve şikâyetlerini belediyenin çözüm merkezine iletebileceğini bildirdi.

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