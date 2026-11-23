Sarıcakaya'da 'Sabah Namazı Buluşması' gerçekleştirildi
Eskişehir'in Sarıcakaya İlçe Müftülüğü tarafından iki haftada bir düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında vatandaşlar Sarıkaya Mahallesi'nde bir araya geldi.
Eskişehir'in Sarıcakaya İlçe Müftülüğü tarafından iki haftada bir düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında vatandaşlar Sarıkaya Mahallesi'nde bir araya geldi.
Programda İlçe Vaizi Ekrem Erkul tarafından kıldırılan sabah namazının ardından cami müezzin kayyımı Ferhat Arıcı tesbihat yaptırdı. Daha sonra Sarıcakaya İlçe Müftüsü Mesut Altunbaş, "Ameller niyetlere göredir" Hadisi Şerifi çerçevesinde katılımcılara sohbet gerçekleştirdi. Sohbette niyetin ibadet ve günlük hayattaki önemi üzerinde duruldu. Buluşma, yapılan dualar ve ikramın ardından sona erdi.
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