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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çevik kuvvet personeliyle bir araya geldi

        Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çevik kuvvet personeliyle bir araya geldi

        Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çevik kuvvet personeliyle bir araya geldi

        Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yılmaz'ın personelle görüşerek görevlerinde başarılar dilediği belirtildi.

        Açıklamada, Yılmaz'ın birlik ve beraberlik içinde gösterilen gayretin önemini vurguladığı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri

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