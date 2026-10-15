Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çevik kuvvet personeliyle bir araya geldi
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Giriş: 15.10.2026 - 16:30 Güncelleme:
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yılmaz'ın personelle görüşerek görevlerinde başarılar dilediği belirtildi.
Açıklamada, Yılmaz'ın birlik ve beraberlik içinde gösterilen gayretin önemini vurguladığı ifade edildi.
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