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        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığında düzenlenen toplantıda, müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar ile tesis, yurt ve gençlik merkezlerinin faaliyetleri değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığında düzenlenen toplantıda, müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar ile tesis, yurt ve gençlik merkezlerinin faaliyetleri değerlendirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra tesis ve yurt hizmetleri, gençlik merkezi faaliyetleri ve devam eden süreçler ele alındı.

        Birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve çalışmaların daha etkin yürütülmesine yönelik görüşlerin paylaşıldığı toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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