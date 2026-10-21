Kontrolden çıkan motosiklet orta refüje çarptı, 2 yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, SivrihisarAfyonkarahisar kara yolu kırsal Kepen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan motosiklet, orta refüje çarparak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaralılardan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun kısmen ağır, diğer yolcunun ise iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.