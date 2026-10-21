İnönü Belediyesi'nden çiftçilere hasat desteği

İnönü Belediyesi, hasat sezonunda çiftçilerin ürünlerini tarlalardan rahatça çıkarabilmesi için tarla yollarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına devam eden İnönü Belediyesi, Kümbet Akpınar mahallesinde tarla yollarında iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri ekipleri tarafından bozulan tarla yollarına stabilize malzeme serilerek çiftçilerin hasat döneminde ulaşımını kolaylaştıracak çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Öte yandan mahalle içerisindeki çeşmelere su ulaştırılması amacıyla yeni su hattı kazı çalışmaları da devam ediyor.

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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Çiftçimizin emeğinin karşılığını alması ve hiçbir ürünün tarlada kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" mesajını verdi.