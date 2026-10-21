Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici Mihalgazi'deki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti

Bildirici, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Ziyaretlerde, sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları ve hizmetlerin daha etkin sunulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bildirici, Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz ile Mihalgazi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

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