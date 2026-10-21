Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın'dan TÜGVA'ya ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu'nun eşlik ettiği ziyarette Aydın, vakfın çalışma ve etkinlik alanlarını gezdi.

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