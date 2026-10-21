Yaya güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza Büyükşehir zabıtası yaya güvenliği için sıkı denetim yapıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yayalaştırılmış alanlarda araç, motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter kullanımına karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yaya güvenliğini tehlikeye atan sürücülere Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 TL cezai işlem uygulanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamında yaya güvenliğini sağlamak ve vatandaşların şehirde huzur içinde vakit geçirebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Ekipleri, araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmış yollarda, kaldırımlarda, bisiklet yollarında ve yeşil alanlarda denetimlerini sıklaştırıyor.

REKLAM

Vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesi, çocukların, yaşlıların ve engelli bireylerin kamusal alanları sorunsuz kullanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, UKOME kararları doğrultusunda motorlu taşıtların girişine yasaklanan alanlara giren araç, motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter sürücüleri kontrol ediliyor. Yaya güvenliğini tehlikeye düşüren ve yasaklı alanlarda araç kullanan sürücülere Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 TL cezai işlem uygulanıyor.

Kaldırımlar ve yaya yolları işgal edilmemeli

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetimlerin kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirterek sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Açıklamada, araç trafiğine kapatılmış ve yayalaştırılmış yollara motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter ile girilmemesi, kaldırımların araç park etmek amacıyla kullanılmaması gerektiği vurgulandı.