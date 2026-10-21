Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları Toplantısı Beylikova'da yapıldı

        Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları Toplantısı Beylikova'da yapıldı

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları, hasat dönemi ve sonrasında karşılaştıkları sorunlar ile gelecek dönemde yaşanabilecek sorunları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları Toplantısı Beylikova'da yapıldı

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları, hasat dönemi ve sonrasında karşılaştıkları sorunlar ile gelecek dönemde yaşanabilecek sorunları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beylikova İlçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil ile Alpu, Beylikova, Mahmudiye, Odunpazarı ve Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma Başkanları ile ilgili kurum personeli katıldı.

        Toplantıda, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'un uygulanması sırasında ilçelerde yaşanan aksaklıklar ele alındı.

        REKLAM

        Tarım alanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla tarımsal varlıklara yönelik veri tabanlarının oluşturulması ve söz konusu kanunun büyükşehirlerde uygulanmasında yaşanan sorunların giderilmesine yönelik hazırlık çalışmalarının yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "İklim Finansmanı ve Yeşil Dönüşüm Paneli" yapıldı
        Eskişehir'de "İklim Finansmanı ve Yeşil Dönüşüm Paneli" yapıldı
        Eskişehir Türk Ocağı'ndan üniversite öğrencilerine burs ve ulaşım desteği
        Eskişehir Türk Ocağı'ndan üniversite öğrencilerine burs ve ulaşım desteği
        Yaya güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza Büyükşehir zabıtası yaya gü...
        Yaya güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza Büyükşehir zabıtası yaya gü...
        Eskişehir Valisi Yılmaz İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
        Eskişehir Valisi Yılmaz İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
        Mukaddes Emanetler ve Kâbe Örtüleri Sergisi açıldı
        Mukaddes Emanetler ve Kâbe Örtüleri Sergisi açıldı
        Vali Yılmaz: "Basın, halkın doğru haber alma hakkının en büyük teminatıdır"
        Vali Yılmaz: "Basın, halkın doğru haber alma hakkının en büyük teminatıdır"