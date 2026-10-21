Vali Yılmaz: "Basın, halkın doğru haber alma hakkının en büyük teminatıdır"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Demokrasinin temel taşı ve bir toplumun hafızası olan basın, halkın doğru haber alma hakkının en büyük teminatıdır" dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Demokrasinin temel taşı ve bir toplumun hafızası olan basının halkın doğru haber alma hakkının en büyük teminatı olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, mesajında, "Gerçeği karanlıktan aydınlığa çıkarmak için her türlü zorluğa göğüs geren, sessizlerin sesi olurken vicdanını pusula yapan ve hür kalemiyle yazan tüm basın mensuplarımıza minnettarım. Meslek onurunu her şeyin üstünde tutarak hakikatin peşinden giden gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. Bu uğurda hayatını kaybeden tüm basın emekçilerini rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.