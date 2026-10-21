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        Eskişehir'de "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen "Mukaddes Emanetler Sergisi", Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Eskişehir'de "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen "Mukaddes Emanetler Sergisi", Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

        Asr-ı Saadet dönemine ait kutsal emanetlerin yer aldığı serginin açılış törenine Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, İl Müftüsü Muharrem Gül, MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, serginin Hazreti Muhammed'i anmak ve manevi değerleri yaşatmak açısından önemli olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Yılmaz, vatandaşları sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

        MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir de sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladığını ifade etti.

        Açılışın ardından koleksiyoner Erol Güzel'in küratörlüğünde düzenlenen sergi, katılımcılar tarafından gezildi.

        Kutsal emanetlerin, Kabe örtülerinin, Sakal-ı Şeriflerin ve Kabe, Medine ile Kudüs maketlerinin yer aldığı sergi, 25 Ekim Cuma günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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