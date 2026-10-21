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        Mukaddes Emanetler ve Kâbe Örtüleri Sergisi açıldı

        Eskişehir'de Mukaddes Emanetler ve Kâbe Örtüleri Sergisi'nin açılışı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Mukaddes Emanetler ve Kâbe Örtüleri Sergisi açıldı

        Eskişehir'de Mukaddes Emanetler ve Kâbe Örtüleri Sergisi’nin açılışı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Serginin açılışına konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, serginin manevi açıdan büyük anlam taşıdığını belirterek, "İki cihan güneşi Peygamber Efendimizi anmak ve hissetmek, maneviyatımızın yaşatılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak açısından bu anlamlı serginin çok kıymetli olduğuna yürekten inanıyorum. Bu serginin gerçekleştirilmesi için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimizin bu kutsal emanetlere gereken ilgiyi göstereceğine inanıyorum. Serginin açık kalacağı süre boyunca hemşehrilerimizin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum. Bu kutsal, güzel ve anlamlı serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        2125 Ekim 2026 tarihleri arasında Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini ağırlayacak sergide, İslam medeniyetinin tarihî ve manevi mirasını yansıtan mukaddes emanetler ve Kâbe örtüleri Eskişehirlilerin ziyaretine sunuluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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