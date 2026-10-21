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        Eskişehir Valisi Yılmaz İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Ergün'e ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Ergün'e ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına gelişinde jandarma personeli tarafından karşılanan Yılmaz, karşılama mangasını selamladı ve ziyaret anısına Şeref Defteri'ni imzaladı.

        İl Jandarma Komutanı Ergün ile bir süre görüşen Yılmaz, jandarma teşkilatının kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli görev üstlendiğini belirtti.

        Yılmaz, özveriyle görev yapan tüm jandarma personeline çalışmalarında başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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