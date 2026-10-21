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        Eskişehir Türk Ocağı'ndan üniversite öğrencilerine burs ve ulaşım desteği

        Eskişehir Türk Ocağı her sene olduğu gibi bu sene de Eskişehir'deki üniversitelerinde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs veriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Eskişehir Türk Ocağı'ndan üniversite öğrencilerine burs ve ulaşım desteği

        Eskişehir Türk Ocağı her sene olduğu gibi bu sene de Eskişehir'deki üniversitelerinde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs veriyor.

        Eskişehir Türk Ocağının burs yönetmeliğine göre ön lisans ve üniversitelerin son sınıf öğrencilerine burs verilemiyor. Bu sene 70 üniversite öğrencisine burs verilmesi öngörülüyor. Türk Ocağının yönetmeliğine göre burs almaya hak kazanan öğrenciler Türk Ocağının eğitim faaliyetlerine de katılmak durumundalar.

        Eskişehir Türk Ocağı bu seneye mahsus olmak üzere 114. kuruluş yılı münasebetiyle 114 üniversite öğrencisine ulaşım desteği yapıyor. "Esrart'ını Al Gel' diye duyurusu yapılan desteği kazanan öğrencilere 8 ay boyunca Eskart bedelleri ödeniyor. Burs ve ulaşım desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler ya Türk Ocağına giderek veya Türk Ocağının Web sayfası ve sosyal medya sayfalarından müracaat yapabiliyorlar. Burs ve Eskart desteği Ekim ayı itibariyle başlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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