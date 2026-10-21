Eskişehir'de "İklim Finansmanı ve Yeşil Dönüşüm Paneli" yapıldı

Eskişehir'de, Tepebaşı İklim Haftası kapsamında "İklim Finansmanı ve Yeşil Dönüşüm Paneli" düzenlendi.

Eskişehir Sanayi Odasından (ESO) yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) İdari Bina Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, sanayi ve iş dünyasının düşük karbonlu üretime geçiş süreci değerlendirildi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının (COP31) öncesinde düzenlenen panele, EOSB Çevre Birim Sorumlusu Suzan Eroğlu Önpeker de katıldı.

Panelde, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) Nigah Ertekin, EcoMuse'den Seyran Hatipoğlu ve TÜBİTAK Ufuk Avrupa'dan Arzu İpek Üçüncü konuşmacı olarak yer aldı.

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Konuşmacılar, iklim finansmanı, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir bir gelecek için atılması gereken adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panelde, iklim değişikliğiyle mücadelede finansman kaynaklarının etkin kullanımı, sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması ve sanayide düşük karbonlu üretim modellerine geçişin önemine değinildi.

İklim hedeflerine ulaşılmasında kurumlar arası iş birliği, yenilikçi yaklaşımlar ve gençlerin sürece katılımının rolü de ele alındı.