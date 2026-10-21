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        Eskişehir'de Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi tanıtıldı

        Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Eskişehir Şubesi iş birliğinde yürütülen Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Eskişehir'de Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi tanıtıldı

        Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Eskişehir Şubesi iş birliğinde yürütülen Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Yeşilay Eskişehir Şubesi Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ve projeye katılan okul müdürlerinin iştirak ettiği toplantıda, projenin hedefleri ve uygulama sürecine ilişkin bilgi verildi.

        Toplantıda Aydın ve Dökmeci, öğrencilerde sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesi ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulmasının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi Ar-Ge Birimi proje yürütücüsü Işıl Karaca da projenin kapsamı, hedefleri ve uygulama sürecine ilişkin sunum yaptı.

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        Öğrencilerde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan projenin, okullarda yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin yaşam kalitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

        Toplantı, proje uygulamalarına ilişkin bilgilendirmelerin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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