Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden emekli olan yönetici için veda programı düzenlendi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde uzun yıllar yöneticilik yapan Ömer Faruk Öresin için emekliliği dolayısıyla veda programı düzenlendi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, programda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Öresin'e sağlık teşkilatına uzun yıllar boyunca sunduğu özverili hizmetler ve değerli katkıları dolayısıyla teşekkür etti.



Öresin'e emeklilik yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk dileyen Bildirici, kurum bünyesinde yaptığı çalışmaların her zaman takdirle anılacağını ifade etti.



Programa İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile Öresin'in birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşları katıldı.

