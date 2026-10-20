Eskişehir Model Fabrika mühendis adaylarına yalın üretim eğitimi veriyor
Eskişehir Model Fabrika, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında mühendis adaylarına yalın üretim stratejileri ve uygulamaları konusunda eğitim veriyor.
Eskişehir Model Fabrika, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında mühendis adaylarına yalın üretim stratejileri ve uygulamaları konusunda eğitim veriyor.
Eskişehir Sanayi Odası'na (ESO) bağlı Model Fabrika ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi işbirliğiyle yürütülen "Sanayide Yalın Üretim Stratejileri ve Uygulamaları" dersi kapsamında öğrencilerle her hafta bir araya geliniyor.
Teorik bilgilerin uygulamalarla desteklendiği derslerle öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanırken üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
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