Eskişehir Model Fabrika mühendis adaylarına yalın üretim eğitimi veriyor

Eskişehir Sanayi Odası'na (ESO) bağlı Model Fabrika ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi işbirliğiyle yürütülen "Sanayide Yalın Üretim Stratejileri ve Uygulamaları" dersi kapsamında öğrencilerle her hafta bir araya geliniyor.

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