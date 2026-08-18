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        Eskişehir Sanayi Odası tarafından "Meslek Grupları Toplantısı" düzenlendi

        Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen Meslek Grupları Toplantıları kapsamında, döküm ve metal işleme sanayisinde faaliyet gösteren 11, 12 ve 13. meslek gruplarının temsilcileri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Eskişehir Sanayi Odası tarafından "Meslek Grupları Toplantısı" düzenlendi

        Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen Meslek Grupları Toplantıları kapsamında, döküm ve metal işleme sanayisinde faaliyet gösteren 11, 12 ve 13. meslek gruplarının temsilcileri bir araya geldi.

        ESO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, sektörlerin güncel durumu, üyelerin karşılaştığı sorunlar ile beklenti ve önerileri değerlendirildi.

        Toplantıda ESO'nun yürüttüğü çalışmalar ve üyelere sunduğu hizmetler hakkında bilgi verilirken, ESO Plaza'ya ilişkin gelişmeler de katılımcılarla paylaşıldı.

        ESO Ekonomik Durum ve Beklenti Anketi sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, Eskişehir sanayisinin mevcut görünümü ile önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ele alındı.

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        Ekonomik gelişmelerin sanayi üretimi, yatırımlar ve işletmeler üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği toplantıda, meslek grubu üyeleri sektörlerine ilişkin soru, görüş ve önerilerini paylaştı.

        Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, meslek grupları buluşmalarının sektörlerle doğrudan iletişim açısından önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Üyelerimizin görüşlerini, beklentilerini ve karşılaştıkları sorunları doğrudan dinlemek bizim için çok değerli. Bu toplantılarla sektörlerimizin ihtiyaçlarını birlikte değerlendiriyor, çözüm önerilerini ve geleceğe yönelik beklentileri ortak akılla ele alıyoruz."

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        Programa, Meclis Başkanı Süha Özbay, yönetim kurulu başkan yardımcıları Fatih Düş ve Sinan Özeçoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Özdemirel, Hakan Korkmaz ve Mehmet Rallas katıldı.

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