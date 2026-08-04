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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendi

        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendi

        Eskişehir'de, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemine dikkati çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak ve anneleri bilinçlendirmek amacıyla Şehir Hastanesi'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendi

        Eskişehir'de, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemine dikkati çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak ve anneleri bilinçlendirmek amacıyla Şehir Hastanesi'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Hafta kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinliklerde, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesindeki rolü ile emzirmenin anne ve bebek sağlığına sağladığı faydalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Sağlık çalışanları tarafından anne adayları ve annelere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, doğru emzirme teknikleri ve emzirme sürecinde dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.


        Etkinliklerde bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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