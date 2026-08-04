Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendi
Eskişehir'de, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemine dikkati çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak ve anneleri bilinçlendirmek amacıyla Şehir Hastanesi'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Eskişehir'de, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemine dikkati çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak ve anneleri bilinçlendirmek amacıyla Şehir Hastanesi'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Hafta kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinliklerde, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesindeki rolü ile emzirmenin anne ve bebek sağlığına sağladığı faydalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Sağlık çalışanları tarafından anne adayları ve annelere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, doğru emzirme teknikleri ve emzirme sürecinde dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.
Etkinliklerde bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
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