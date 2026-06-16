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        Eskişehir Şehir Hastanesinde uzman doktorluk eğitimi veriliyor

        Şehir hastanelerinin akademik yapılandırılması kapsamında "eğitim ve araştırma hastanesi" statüsüne kavuşan Eskişehir Şehir Hastanesinde asistan hekimlere uzmanlık eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Eskişehir Şehir Hastanesinde uzman doktorluk eğitimi veriliyor

        Şehir hastanelerinin akademik yapılandırılması kapsamında "eğitim ve araştırma hastanesi" statüsüne kavuşan Eskişehir Şehir Hastanesinde asistan hekimlere uzmanlık eğitimi veriliyor.

        Hastaneden yapılan açıklamada, hastanenin Genel Cerrahi Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamlayan asistan doktor Ülkü Büşra Bayram'ın bitirme sınavlarını başarıyla geçerek uzman hekim unvanını almaya hak kazandığı belirtildi.

        Açıklamada, uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan Bayram'ın, bilgi birikimi, mesleki yetkinliği ve özverili çalışmalarıyla toplum sağlığına önemli katkılar sunmaya devam edeceği vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, hekimlerin bilgi, birikim ve özverileriyle toplum sağlığına katkı sunacak olmalarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydederek, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsünü alan hastanemizde uzmanlık eğitimini başarıyla bitirip ilk 'uzman hekim' unvanını kazanan meslektaşımızı tebrik ediyor, meslek hayatında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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