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        Eskişehir Valisi Yılmaz, Baksan Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kamu kaynaklarıyla yeniden inşa edilen Baksan Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz, Baksan Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kamu kaynaklarıyla yeniden inşa edilen Baksan Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Vali Yılmaz, mesleki eğitimin yalnızca bireylere meslek kazandıran bir alan olmadığını, aynı zamanda ekonomiyi güçlendiren, teknolojik gelişimi destekleyen ve ülkenin kalkınmasına yön veren stratejik bir unsur olduğunu belirtti.

        Eskişehir'in üretim, sanayi ve teknoloji alanındaki güçlü altyapısına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Eskişehir, lokomotiflerin yapıldığı ilk fabrikalardan günümüzün savunma sanayi kuruluşlarına, havacılık motorlarının üretiminden bakımına kadar eşsiz bir sanayi ve teknoloji ekosistemine ev sahipliği yapmaktadır. Baksan bölgesi de bu üretim ekosisteminin, emeğin ve alın terinin atan kalbidir."

        Baksan bölgesinin üretim ekosisteminin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, Baksan Mesleki Eğitim Merkezi'nin Ahilik kültürü ile modern teknolojiyi buluşturan önemli bir eğitim kurumu olarak hizmet vereceğini kaydetti.

        Yılmaz, merkezde eğitim alacak gençlerin yalnızca meslek sahibi olmayacağını, aynı zamanda çalışma ahlakı ve güçlü karakter kazanacağını ifade ederek, öğretmenlere de mesleki eğitimin gelişimine sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

        - Vali Yılmaz, bölge esnafını ziyaret etti

        Vali Erdinç Yılmaz, daha sonra BAKSAN Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

        Sanayi sitesindeki iş yerlerini ziyaret eden Yılmaz, esnafla bir araya gelerek yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Yılmaz, iş yerlerinde incelemelerde bulunurken, bölgede çalışan vatandaşlarla da görüşerek çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

        Esnaf ve sanatkarların ekonomik hayatın önemli unsurlarından biri olduğunu bildiren Yılmaz, üretime, istihdama ve kentin kalkınmasına katkı sağlayan tüm esnafa çalışmalarında kolaylıklar ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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