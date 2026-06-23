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        Eskişehir'de TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı

        Eskişehir'de, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Yaz Okulu'nun tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Eskişehir'de TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı

        Eskişehir'de, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Yaz Okulu'nun tanıtımı yapıldı.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İstiklal Marşı okundu, video gösterimi yapıldı.

        Programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA'da her şey insanı sevmeyle başladığını söyledi.

        Yaz Okulları projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Beşinci, "Yaz Okullarımızda, spordan sanata, kültürden eğitime çok yönlü etkinlikleri sizler için hazırladık. Yaz dönemini dolu dolu geçirin, hem eğlenen hem öğrenin istedik. Bu salondan anlıyorum ki yaz okulları Eskişehir’de de dolu dolu geçecek." dedi.

        Programda, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu da birer konuşma yaptı.

        Tanıtım programına Gençlik ve Spor İl Müdür Hasan Kalın, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu ve çok sayıda çocuk katılım gösterdi.

        Tanıtım, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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