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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Valisi Yılmaz, İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Süt'ü kabul etti

        Eskişehir Valisi Yılmaz, İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Süt'ü kabul etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Süt'ü kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz, İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Süt'ü kabul etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Süt'ü kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yılmaz, Süt'ü makamında ağırladı.

        Vali Yılmaz, kabulünde Süt'e yeni görevinde başarılar diledi.

        Süt de Yılmaz'ın kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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