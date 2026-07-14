Eskişehir Valisi Yılmaz, İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Süt'ü kabul etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Süt'ü kabul etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yılmaz, Süt'ü makamında ağırladı. Vali Yılmaz, kabulünde Süt'e yeni görevinde başarılar diledi. Süt de Yılmaz'ın kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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