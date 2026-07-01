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        Eskişehir Valisi Yılmaz, jeotermal kaynaklı fide üretimi yapılan seraları ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Sarıcakaya ilçesinde domates, çilek ve jeotermal kaynaklı fide üretimi yapılan seraları ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz, jeotermal kaynaklı fide üretimi yapılan seraları ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Sarıcakaya ilçesinde domates, çilek ve jeotermal kaynaklı fide üretimi yapılan seraları ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Yılmaz, ilk olarak İğdir Mahallesi'nde domates ve çilek üretimi gerçekleştirilen seralarda incelemelerde bulundu.

        Üreticilerle sohbet eden Yılmaz, yürütülen üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Laçin Mahallesi'nde faaliyet gösteren jeotermal kaynaklı fide üretim serasını ziyaret eden Yılmaz, modern üretim teknikleri, üretim kapasitesi ve bölge tarımına sağlanan katkılar konusunda yetkililerden bilgi edindi.

        Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Sarıcakaya'da seracılığın ulaştığı seviyeden memnuniyet duyduğunu belirtti.

        İlçede son teknolojiyle sebze fidelerinin üretildiğini ifade eden Yılmaz, kurulan modern tesisin yalnızca Eskişehir'in değil, çevre illerin de fide ihtiyacını karşılayan önemli bir merkez haline geldiğini kaydetti.

        Daha önce fidelerin Antalya'dan temin edildiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:


        "Bugün bu ihtiyacın ilimizde karşılanıyor olması son derece sevindirici. Yeni kurulacak tesis de son teknolojiyle üretim yapacak. İnanıyorum ki Sarıcakaya'da seracılık her geçen gün daha da gelişecek. Çiftçimizin, memleketimizin ve milletimizin üretime katkı sunacak bu yatırımları gerçekten gurur verici. Bu güzel tesisleri kurarak üretime ve istihdama katkı sağlayan firma sahibimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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