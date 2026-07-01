Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda trafikte tartışma yaşadığı motosikletli kurye V.Y.A'yı bacağından tabancayla yaralayan D.C.P. (21), kullandığı 16 AVE 769 plakalı otomobille kaçtı.
Yapılan takip sonucunda otomobil, Ihlamurkent Mahallesi Özlem Caddesi'nde yakalandı.
Araç sürücüsünün yapılan üst aramasında tabanca ele geçirildi. Araçta yapılan aramalarda ise 14 adet sentetik hap ele geçirildi. D.C.P'nin 0.74 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesine giden yaralı V.Y.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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