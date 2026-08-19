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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Valisi Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Gür'ü kabul etti

        Eskişehir Valisi Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Gür'ü kabul etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ü kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Gür'ü kabul etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ü kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Hava Korgeneral Gür, ​​​​​​​daha sonra makamında Vali Yılmaz ile bir süre görüştü

        Yılmaz, Hava Korgeneral Gür'e yeni görevinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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