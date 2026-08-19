Eskişehir Valisi Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Gür'ü kabul etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Hava Korgeneral Gür, ​​​​​​​daha sonra makamında Vali Yılmaz ile bir süre görüştü

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ü kabul etti.

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