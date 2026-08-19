Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in kardeşinin cenazesine katıldı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Güzin Büyükerşen için Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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