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        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan İnönü Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'ne ziyaret

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışmalarında görev alacak pilotların eğitim gördüğü İnönü Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan İnönü Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'ne ziyaret

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışmalarında görev alacak pilotların eğitim gördüğü İnönü Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz ziyaret sırasında merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, Türkiye'deki farklı üniversitelerden ve yurt dışından gelen takımların, kendi geliştirdikleri insansız hava araçlarıyla yarışmalara hazırlandığını belirtti.

        Yaklaşık 200 pilot adayının eğitim aldığı merkezde yürütülen çalışmaların, gençlerin havacılık ve teknoloji alanındaki gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade eden Yılmaz, eğitim alanlarını inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

        Takımlar tarafından geliştirilen İHA'ları yakından inceleyen Yılmaz, kumandayı kullanarak simülasyon ortamında aracı test etti ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Gençlerin teknoloji üretimine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu kaydeden Yılmaz, TEKNOFEST'in Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayan önemli organizasyonlardan biri olduğunu bildirerek, yarışmalara katılan tüm takımlara başarı diledi.

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