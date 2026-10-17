Eskişehir'de 174 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Araçtan yoğun uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine jandarma, araçta ve şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 174 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında park halindeki bir araçta bulunan kişinin şüpheli hareketlerini fark etti.

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