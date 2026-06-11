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        Eskişehir'de 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Eskişehir'de 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu.

        Merkez Yeni Mahalle 8. Dere Sokak'ta ikamet eden Meryem Çıracı (57), çocukları tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çıracı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede, Çıracı'nın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

        Meryem Çıracı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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